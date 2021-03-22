Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI - Son Dakika

Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI

22.03.2021 11:21

Son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHATEM Otoyolu'nda gece saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde peş peşe meydana gelen iki kazada 3 kişi yaralandı. İlk kaza Basın Ekspres yolu ayrımında bir otomobilin aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışma yaparken, kaza nedeniyle bekleyen bir TIR'a başka bir otomobil çarptı. Aynı yerde yaşanan ikinci kazada bir otomobil TIR'ın altına girerken, içinde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BIH 161 plakalı otomobil Basın Ekspres yolu ayrımına geldiği esnada aynı yönde önünde giden 07 EGA 88 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevrede bulunan hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

ARKADAN GELEN OTOMOBİL TIR'IN ALTINA GİRDİ

Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri çalışma yaparken, kaza nedeniyle geride bekleyen bir TIR'a Mücahit Bucak'ın kullandığı 34 EC 3198 plakalı otomobil duramayarak arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Araçta bulunan 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. İtfaiye ekipleri meydana gelen ikinci kazayı haber almasıyla yürüyerek olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin TIR'ın altına giren otomobilde de bir süre inceleme yaptığı görüldü. Kazaya karışan tüm otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza nedeniyle kapattığı yol tekrar açıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI
Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI

TEM Otoyolu, Otomobil, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde
TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü         
12:15
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı         
11:15
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor         
10:47
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu         
09:28
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:25:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA PEŞ PEŞE KAZALAR: 3 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei