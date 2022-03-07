Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI

07.03.2022 13:20

Son dakika gündem haberine göre SULTANGAZİ'de TEM otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, arkadan gelen bir cip, kaza mahalline girerek ikinci bir kazaya neden oldu.

SULTANGAZİ'de TEM otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparken, arkadan gelen bir cip, kaza mahalline girerek ikinci bir kazaya neden oldu. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM otoyolu üzerinde Edirne istikametinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GD 9633 plakalı otomobili kullanan Salih Alper isimli sürücü Sultangazi mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası yolda önlem almak için aracından inen sürücü Alper'in otomobiline, aynı yönde arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 AAC 097 plakalı cip çarptı. Kaza sonrası savrularak bariyerlerin üstüne çıkan cipin sürücüsü yaralanırken, sürücü Alper'in aracında bulunan eşi Yüksel Alper ise ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel Alper'i bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan cip sürücüsü ve diğer araçta bulunan kadın yolcu Yüksel Alper en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluşurken, kazaya karışan otomobil ile cip bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri trafiğe açtı.

Cipin çarptığı otomobilin sürücüsü Salih Alper, "İzmir tarafından geliyorduk, eve gidiyorduk. Yol kaygandı araba yerinde döndü. Bariyerlere çarptı arabamız. Reflektörü çıkaracaktım, gelen araba bize vurdu. Hanım ağır yaralı" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI
Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI
Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İSTANBUL-TEM OTOYOLUNDA TRAFİK KAZASI, 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika
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