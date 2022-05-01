Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI

01.05.2022 10:49

Son dakika haberler: TRABZONSPORLU taraftarların konvoyuna Beşiktaş'ta taşlı saldırıda bulunuldu.

TRABZONSPORLU taraftarların konvoyuna Beşiktaş'ta taşlı saldırıda bulunuldu. Kaldırımda yürüyen bir grup, araçları ile yoldan ilerleyen Trabzonsporlu taraftarlara taş attı. O anlar görüntülere yansıdı.

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 2021-2022 Süper Lig Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, taraftarlarını sokaklara döktü. Beşiktaş'ta konvoy yaparak şampiyonluğu kutlayan taraftar, kaldırımda yürüyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın etrafında toplanan bir grup, Trabzonspor taraftarlarının konvoyunun Taksim'e dönüş yaptığı sırada taş fırlattı. Saldırıda yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI
Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI
Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI
Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI
YORUMLAR
500
Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu

Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Yüsra Geyik, Hadise'ye atıfta bulundu: Eğer sevgilim olursa konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım
10:37 Trabzonspor'u şampiyonluğa götüren bu yolda iki kırılma noktası oldu: Fenerbahçe ve Adana Demirspor maçları
10:17 İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı: 3 kişi yaralandı
10:14 Angelina Jolie'den sürpriz Ukrayna ziyareti! Apar topar güvenli bir alana tahliye edildi
10:00 1 Mayıs'ta kapatılan yollar belli oldu! İşte alternatif güzergahlar
09:33 Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti
09:34 Petek Dinçöz'den boşanan Serkan Kodaloğlu yeni sevgilisiyle poz verdi
08:59 Trabzonspor kutlamalarına Bakan Soylu da eşlik etti! Meydandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp sesini hoparlöre verdi
08:49 Acı haber! Pençe-Kilit operasyonunda EYP'nin patlaması sonucunda 1 asker şehit oldu
08:30 Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e ilan-ı aşk: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 10:58:00. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-TRABZONSPOR TARAFTARLARINA BEŞİKTAŞ'TA TAŞLI SALDIRI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement