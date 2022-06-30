Son dakika haber | İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TAPU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber | İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TAPU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

30.06.2022 13:48
Son dakika haber | İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TAPU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Gelen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de kısa süre önce satın aldıkları evin tapusu nedeniyle tartıştığı karısını bıçakla öldüren eşi, polisi arayarak teslim oldu.

ÜMRANİYE'de kısa süre önce satın aldıkları evin tapusu nedeniyle tartıştığı karısını bıçakla öldüren eşi, polisi arayarak teslim oldu.

Ümraniye Yamanevler Mahallesi Ergenekon Sokak'taki bir apartmanın birinci katında oturan çift arasında dün akşam saat 23.00 sıralarında tartışma yaşandı. Kısa süre önce aldıkları evin tapusunun kimin üzerine olacağı konusunda anlaşmazlık yaşayan çift, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi nedeniyle sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, bıçakla eşini öldürdü. Eşini öldürdüğünü ihbar eden koca, eve gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"TAPU YÜZÜNDEN BİR CANA KIYMIŞ"

Mahalle sakinlerinden Emine Arabacı, "Biz polis ekiplerini görünce dışarı çıktık. Adamın karısını öldürdüğünü öğrendik. Polisi arayıp olayı ihbar etmiş, teslim olmuş. Kadının cenazesini alıp gittiler. Kadını çok az gördük ama, kavga ettiklerini hiç duymadık" dedi. Mahalle sakinlerinde Nail Eryılmaz ise, "Sokaktan gelen sesler üzerine haberdar olduk. Adam, tapu yüzünden bir cana kıymış. Kadın olay yerinde ölmüş. Polis eşini öldüren adamı da almış" dedi.

Görüntü dökümü ------------------------Binadan görüntü -Olay yeri şeridinden görüntü -Mahalle sakinleriyle röportaj

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Ümraniye, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE TAPU YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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