Son dakika haber... İstanbul'un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğindeki gece kulübünde dansözlü parti kamerada

- Şişli'de korona virüs salgınına rağmen kapılarını açan gece kulübünde parti verildi

-Dansözlü partide alkol alan gruplar çılgınca iç içe eğlendi

-Masaların üstüne de çıkan partidekiler hiçbir kurala uymadı

İSTANBUL - Şişli'de korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen açılan bir gece kulübünde skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, müzikler eşliğinde çılgınca eğlenen ve masaların üstüne çıkarak iç içe dans edildiği o anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Şişli Mecidiyeköy'de dün ve bu gece skandal görüntüler kaydedildi.

Dansözlü partide çılgınca eğlendiler

Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar ardından gelen alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Dansözlü partide çılgınca eğlenen grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

Polis harekete geçti

Partiye katılanlar "bu kadarına da pes" dedirten o görüntüleri kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Polis ve belediye ekipleri yasağa ve salgına rağmen kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.