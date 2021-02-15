İstanbul'un köprüleri, Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı - Son Dakika

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Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) Köprüleri, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü'ne dikkati çekmek amacıyla sarı renkle aydınlatıldı.

Her yıl 15 Şubat'ta çocukluk çağında baş gösteren kanser hastalıklarına ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında birçok farkındalık çalışması yapılıyor.

Bu çerçevede, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS Köprüleri, bu kez de Çocukluk Çağı Kanser Günü için renklendirildi.

Sarı renkle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfından (KAÇUV) yapılan açıklamada, her iki köprüdeki aydınlatma çalışmasının bir hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız, 3 yaş altı çocuklarda kanser vakalarının sayısında her yıl artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün çocukluk çağı lösemisinden eskisi gibi korkmuyoruz. Geçtiğimiz 30 yılda görülen vakaların yüzde 20'si iyileşirken, bugün yüzde 80'inden fazlası iyileşiyor. Çocukluk çağı kanserleri erişkin kanserlerinden türleri, tanı yöntemleri ve belirtileri bakımından ayrışıyor. Erişkinlerdeki gibi yerleşmiş tarama testleri olmadığından erken tanı alabilmeleri için ebeveynler tarafından bulgu ve belirtilerin bilinmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocukluk çağı kanserleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor."