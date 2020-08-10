Son dakika haber... İSTANBUL'UN ORTA YERİNDEKİ TARİHİ KİLİSE KALINTILARININ İÇLER ACISI HALİ - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.

Ayasofya'nın inşasından önce İstanbul'un en büyük bazilikalarından biri olan Aziz Polieuktos Kilisesi, Fatih Saraçhane'de İBB binasının hemen karşısında bulunuyor. 524-527 yılları arasında Romalı asker Polieuktos'un adına yaptırıldığı bilinen tarihi kilisenin günümüze yalnızca kalıntıları ulaştı. Tarihi kilisenin kalıntılarının çevresi tel örgülerle çevrilse de bazı teller kesilmiş vaziyette. Ayrıca kalıntılara giden kapıdaki kilit açık şekilde duruyor. Bu nedenle tarihi yapıya verilen zarar her geçen gün artıyor. Bazı kişilerin kalıntıların arasına kurdukları derme çatma çadırlarda kaldığı görülürken, kilise kalıntıları çöplerle dolmuş durumda.

"MANZARA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ İÇLER ACISI"

Tarihi kilisenin kalıntılarının olduğu yerdeki manzaraya tepki gösteren bir vatandaş, "Manzara görüldüğü gibi içler acısı. Her taraf pislik içinde. Yatanlar var, çöp atanlar var. Teli sökmüşler. Teli kaldırıp giriyorlar ve sonra tekrar kapatıyorlar. Tarihe verilen değer gözler önünde işte" diye konuştu.

"KİLİDİ BOŞA TAKIYORLAR"

İbrahim Polat adlı vatandaş, "Burası iki sene önce böyle değildi. Buranın kapısı kilitliydi. İçerisi temiz ve bakımlıydı. Son bir senede böyle oldu. Bir, iki sene önce kimsenin buraya girme şansı yoktu. Kilidi boşa takıyorlar. İçeride tinerciler, baliciler var. Uygunsuz işler var. Büyükşehir belediyemizin yanı, yanımızda hastane var. Buranın tertemiz olması lazım ama burası bu şekilde. Tarihe değer vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

- İstanbul