İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren 159 kişinin Başsavcılığın talimatıyla gözaltın alındığını açıkladı.

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