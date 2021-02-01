Son dakika haber | İSTANBUL VALİLİĞİ: BAŞSAVCILIĞIN TALİMATIYLA 159 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
01.02.2021 23:47
Son dakika haberlerine göre İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren 159 kişinin Başsavcılığın talimatıyla gözaltın alındığını açıkladı.
İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde yapılan uyarılara rağmen eylemlerini sürdüren 159 kişinin Başsavcılığın talimatıyla gözaltın alındığını açıkladı.
Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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