Son dakika haber: İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı süresince 17 bin 500 polis ve 4 bin 600 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

Son dakika haber: İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı, System.String[]

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı süresince 17 bin 500 polis ve 4 bin 600 jandarmanın görev yapacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda alınan tedbirleri açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadelede halihazırda uygulanan sosyal mesafenin korunması, maske takılması, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilmesi gerekmektedir. Kaymakamlıklar tarafından ilçelerimizde yapılacak bayramlaşma programlarının zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilmesi; kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeninin fiziki mesafe kuralına uygun olması; temizlik ve maske kurallarına riayet edilmesi; katılımcı sayısının kısıtlı ve program süresinin kısa tutulması gerekmektedir. Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde, Bayram ve Cuma namazlarında, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu AVM, alışveriş merkezleri ve pazar yerlerinde, gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında; piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda, ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde ilgili kurumlarımızca gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"- Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde Kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için 01.07.2020 tarih ve 57522 sayılı yazımız ile duyurulan Bakanlığımız Genelgesinde getirilen kurallar çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecektir.

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleriyle başlatılan denetimler titizlikle uygulanmaya devam edilecektir.

İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturulmuş, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecektir.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Belediye Zabıta ekipleriyle koordineli çalışmalar yoğunlaştırılmıştır.

Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktasında tam zamanlı denetim yapılmakta, gerekli şartları taşımayan sevklere izin verilmeyecektir.

İstanbul genelinde izinli 322 satış yeri ve 869 kesim yerinde bayram süresince İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından sürekli olarak kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılacaktır.

Trakya Bölgesi'nin şap hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesi'ne gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verilecektir.

Ayrıca "HaySag" adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır.

Kurbanlık satışlarında vatandaşlarımızın dolandırıcılık ve sahte para kullanımına karşı dikkatli olmaları; Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını, belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri; Satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İtfaiye Daire Başkanlığı) yangın ve benzeri tehlikelere karşı her türlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde bulunulacaktır.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından karayolu, raylı sistem, deniz ve hava yolu ile yapılacak ulaşımın güvenli şekilde sağlanması amacıyla belirlenen denetim noktaları ile kara, deniz ve havadan 7/24 esasına göre denetim ve kontroller yapılacaktır.

Belediye ve güvenlik birimlerimizin personelince Bayram nedeniyle görevlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecektir.

Trafik, belediye zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler halinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştireceklerdir.

Bayram süresince İl Emniyet Müdürlüğümüzce 581 trafik, bin 529 asayiş, 188 motorize, 3 helikopter ekibi ve 17 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığımızca 42 trafik, 101 asayiş, 11 motorize, 1 helikopter ekibi ve 4 bin 692 personel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığımızca 5 dalış timi, 4 bot, 1 radar timi ve 1 helikopter görev yapacaktır."

(İHA)

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika
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