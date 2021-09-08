Pendik'te duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı - Son Dakika

Pendik'te duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Bugün saat 08.45'te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) duramayarak düşük hızla tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.

Açıklamada, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.