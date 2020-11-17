Son dakika: "Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz" - Son Dakika

Son dakika: "Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz"

17.11.2020 17:17

Son dakika haberler: Geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisinin ihya çalışmalarının başlatılması için protokol imzalandı.

Geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucu büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camisinin ihya çalışmalarının başlatılması için protokol imzalandı. Protokolü imzalayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz" dedi.

İstanbul Boğazı'nın simge eserlerinden olan tarihi Vaniköy Cami, geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın sonucunda yanarak büyük hasar görmüştü. 355 yıllık tarihiyle Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan caminin kısa sürede yeniden yapılması için İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise 'Vaniköy Camisi Proje - Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü' ile restorasyon çalışmalarının Kalyon Vakfı tarafından yürütüleceği ifade edildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.

"VANİKÖY CAMİİ ASLINA UYGUN ŞEKİLDE, ALLAH'IN İZNİYLE İHYA EDİLECEKTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangının çıkış anından itibaren konuyu yakından takip ettiğini belirten Vali Yerlikaya, "İstanbul'un siluetinin kıymetli bir parçası olan bu güzel camimiz için, çok sayıda İstanbullu kardeşimizden"İnşallah aslına uygun şekilde hemen ihya edilir" temennisini aldık. Bu temenniyi gerçeğe dönüştürmek için birazdan imza atacağız. İstanbullular ve herkes rahat olsun. Burası bir Cami olarak vakıf eseridir. ve bir Cami olarak, aslına uygun şekilde, Allah'ın izniyle ihya edilecektir" dedi.

"PROJE 700 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında; "Bu üzücü yangın meydana gelmeseydi, Vaniköy Camii için restorasyon çalışması yakında başlayacaktı. Bu kapsamda restorasyon çalışmaları için Vakıflar Genel Müdürlüğümüze bağlı 2. Bölge Müdürlüğümüz tarafından, 07 Şubat 2019 tarihinde proje çizdirilmesi sözleşme imzalanmış, 25 Ekim 2019 tarihinde Rölöve ve restitüsyon projeleri, İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu'na iletilmişti. Ayrıca 10 Ekim 2019 tarihinde Vaniköy Camii Restorasyon Projesi, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne iletilmişti. Dolayısı ile caminin restorasyonu için tüm çalışmalar aslında tamamlanmak üzere idi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden, Kurul'a 02 Kasım 2020 tarihinde iletilmişti. Ancak bu yangın sonrasında artık yeni bir durum söz konusu. İstanbul 6 Nolu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020 tarihinde toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılacak. İvedi biçimde restorasyon uygulamasına başlanacaktır. Öte yandan 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

"İLERİ TEKNOLOJİDEN YARARLANACAĞIZ"

Vaniköy Cami'inin aslına uygun restore edileceğini belirten Yerlikaya; "Restorasyon kurtarmaz, Rekonstrüksiyon projesi yapılması gerekir denilirse de, ona göre hemen çalışmalar başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile, 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Cami'ini yeniden ihya edeceğiz. Yangın sonrası, kendisi de Vaniköy sakini olan ve Camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Orhan Cemal Kalyoncu, valiliğimizi arayarak, Cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiler. Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik" diye konuştu.

(Aykut Zor - Muharrem Çam/İHA)

Son dakika: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz
Son dakika: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz
Son dakika: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz
Son dakika: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz
Son dakika: Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz

İstanbul Valisi, İstanbul, Protokol, Vaniköy, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: 'Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi         
16:27
Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı         
16:06
Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti         
15:17
Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar         
14:57
Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis Minik Aybüke'nin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye, 5 yıl hapis         
14:31
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: "Projenin 700 gün, içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei