İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIZ - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da kademeli mesai sistemine geçilmesi ile ilgili olarak, "Cuma günü, kamu, özel 5 milyon 200 binin üzerinde çalışma hayatında 4A, 4B, 4C'li hemşerilerimizle ilgili sağlıklı önemli ortak akılla vardığımız noktayı paylaşacağız. Dünyada bunu başarmış pek çok metropol örnekleri var. O örnekleri de arkadaşlarımız araştırdılar incelediler. Onlar da bize bunların sunumlarını yaptılar. o örneklerden de istifade ederek İstanbul'la ilgili saat aralıklarıyla beraber pik saatlerde mümkünse ayakta yolcu olmadan, ama ayakta olma mecburiyeti varsa salgınla ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyesi önerisi, bakanlığımız genelgeleri çizgisinde kalmak üzere alınan Hıfzı Sıhha kararlarına sadık ve uygun bir mesafe düzeni sağlayacağımıza ben yürekten inanıyorum" dedi