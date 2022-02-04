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Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

04.02.2022 19:27
Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokak ortasında takip ettiği Emrah K.'ye kurşun yağdırdı.

ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokak ortasında takip ettiği Emrah K.'ye kurşun yağdırdı. Bu sırada Emrah K.'nin yanında bulunan arkadaşı da saldırganı silahla kovaladı. Kovalama anı ve çevredekilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah K. ve arkadaşı sokakta yürürken arkalarından koşan bir kişi, elindeki silahla Emrah K.'ye 4 el ateş etti. Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçmaya çalıştı fakat saldırı sırasında Emrah K.'nin yanında bulunan arkadaşı silahla saldırganı kovalamaya başladı. Olayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah K.'nin baldırından ve kasığından yaralandığını belirledi. Emrah K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"3-4 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olayın görgü şahitlerinden Murat Aktaş, "Yukardan iki kişi geliyordu. Arkadan da bir kişi sıktı bacaklarına. Yanından geçti koşarak aşağı doğru indi. Diğeri de silahını çıkarıp onu kovaladı. 3-4 el ateş edildi. Yaralının belinden aşağısına sıktılar herhalde hayatını kaybetmez" dedi. Olaydan sonra yaşanan kovalamaca çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda arkadaşını vuran saldırganı silahla kovaladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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