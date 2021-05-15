Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini yakınlarının yanı sıra Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Küyük yakınları ve askeri yetkililer karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Buradan Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin naaşı, ilçeye bağlı Çaltı köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.