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Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Olay saat 17.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 8 yaşındaki Suriyeli çocuğa sokak köpeği saldırdı. Köpeğin kafasından ısırdığı çocuk, kanlar içinde yere düşerken çevredekiler müdahale ederek köpeği uzaklaştırdı. Korku içinde ağlayan çocuk gözyaşlarına boğulurken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları küçük çocuğu sakinleştirmeye çalışıp daha sonra ambulansa aldı. Başından ciddi şekilde yaralanan çocuk tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğu köpekten kurtaran kişi, 'Ben köpeği sevdim, hemen sonra köpek çocuğun üstüne atlayıp başından ısırdı. Çocuğu kurtarıp köpeği uzaklaştırdım sonra da ambulansa haber verdik" diye konuştu.

Uzaklaşan köpek, Taksim Meydanı'nda Beyoğlu Belediyesi ekiplerince yakalanarak veteriner müdürlüğüne götürüldü.