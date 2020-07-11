Son dakika haber | İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Son dakika haber | İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan bazı tedbirlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirlerin kaldırılması ve sıcak havanında etkisiyle vatandaşlar sokaklara akın etti. Beyoğlu, İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Caddedeki vatandaşların çoğu maske takarken, bazı vatandaşların maskeleri çenesinin altında taktığı bazılarının ise hiç maske takmadığı görüldü.

İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAFTA SONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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