Son dakika haber: İSTİKLAL CADDESİ'NDE TURİST YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Ersan SAN İstanbul, DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstiklal Caddesi yoğun günlerinden birini yaşadı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstiklal Caddesi'ni doldurdu.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, muaf olan turistler İstiklal Caddesi'nde yoğunluğa neden oldu. Caddeye girmek isteyenler polis ekiplerince tek tek kontrolden geçirildi. Polis, caddeye girmek isteyenlerin pasaportlarına bakarak turist olup olmadıklarını kontrol etti. Polis maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde anonsta bulundu.