Üye Girişi
İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli - Son Dakika

İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli

27.12.2021 22:49

İSTİKLAL Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy anısına hazırlanan 'Demir Hafız' belgeseli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuştuğu törenle tanıtıldı.

İSTİKLAL Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy anısına hazırlanan 'Demir Hafız' belgeseli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuştuğu törenle tanıtıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy için hazırlanan 'Demir Hafız' belgeseli için Türkiye Diyanet Vakfı'nda tanıtım gecesi düzenlendi. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çok sayıda davetli katıldı. Program açılışında TRT Sanatçısı Ömer Faruk Güney sahne alarak müzik dinletisi yaptı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından TBMM Başkanı Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Mehmet Akif Ersoy'un yanında her zaman tefsirleri taşıdığını ve okuduğunu belirterek, "Akif yalnızca Kur'an hafızı değildi. Tefsirleri de sık sık okur hatta yanında taşırdı. 25 Kasım 1920 tarihinde Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan Sevr Muahedesi'nin milletimiz için feci idam hükmünde olduğunu anlattığı Kastamonu Nasrullah Camii'nde, Milli Mücadele'yi ateşleyen meşhur hitabesini edeceği cuma günü Nasrullah Camii İmamı Hafız Ömer Efendi'nin dikkatini Akif'in yanındaki bir kitap çeker ve ne olduğunu sorar. Mehmet Akif'in yanındaki kitap Celaleyn Tefsiri'dir. Akif bu tefsiri yanında taşıdığını, sürekli okuduğunu, o sırada da 19'uncu kez okumakta olduğunu söyler. Demir Hafız lakabını alışıysa çok daha sonra Mısır'da Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmek için yoğunlaştığı döneme rastlar. Akif, 1925 Kasım ayının başında Mısır'a gider ve bu tarihten başlayarak Kur'an meali üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak 1928'de müsveddeyi tamamlar ve sonra da temize çekmeye çalışır ki bu 1932 yılına kadar devam eden bir süreçtir? diye konuştu.

Şentop, Osmanlı Devleti dönemi şair, münevver, muharrir ve mütefekkirlerinin çok dilli, çok kültürlü bir çevrede doğup büyüdüğünü anlatarak, "Bu durum onların farklılıkları zenginlik olarak görmelerini sağladığı gibi kendilerini yetiştirmeleri için de gayret etmelerine sebep oluyor. Akif de ana dilinin dışında, Arapça, Farsça ve Fransızca'yı, bu dillerde yazılan şiirleri şerh edebilecek düzeyde biliyordu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra kendisinden Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini yazmasının istenmesinin sebebi budur? dedi.

'DEMİR HAFIZ'

Mehmet Akif Ersoy'un kullandığı 'Demir Hafız' lakabına açıklık getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Demiri yüceltmek için ve gökten geldiğini belirtmek için eski Türkçe'de adına 'kök demir' denmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Hadid Suresi vardır malum. Bildiğiniz gibi hadid demir demektir. Bu surenin 25'inci ayetinde 'Ve Allah, demiri inzal etti' yani gökten indirdi, yerden çıkardı değil, gökten indirdi buyruluyor. Bu yüzden bizim kültürümüzde demir sadece sağlam olan, değişmez, sarsılmaz olanı değil, aynı zamanda muhterem olanı, yani saygın olanı da ifade eder. Türkçe'nin büyük şairi Akif, hafızlığını iyice pekiştirip sağlamlaştırdığında yine Türkçe'nin bu mantığına uygun olarak bu durumu, 'Demir Hafız' olarak ifade etmiştir. Kendisine bu vesileyle bir kez daha rahmet dilerken, örnek bir hafız olarak Akif'in yolundan giden genç hafızlarımıza da 'Demir Hafız' olmaları için çelik gibi irade, ipek gibi bir ahlak, ayna gibi bir gönül ve Kur'an'la dolu uzun bir ömür diliyorum.?

ERBAŞ: ASIM'IN NESLİ'NDE ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞTÜR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle İstiklal Marşı'na ruh veren bir şair olmanın yanında Türk milleti için din, iman, vatan, bayrak, hürriyet gibi asil kavramlarla sembolleşen unutulmaz bir değer olduğunu vurguladı. Gerçek bir mümin asaletini, cesaretini ve azmini Ersoy'da görmenin mümkün olduğuna işaret eden Erbaş, "Onun haksızlık ve zulüm karşısındaki dirayetli duruşu vatanına, milletine, inancına, bayrağına ve tüm değerlerine sadakatinin bir tezahürüdür. Onun şahsı manevisi, aziz milletimizin geleceğini inşa etme sorumluluğunu deruhte edecek bir nesil mefkuresi olan Asım'ın Nesli'nde ete kemiğe bürünmüştür. Her ne kadar şairlik yönüyle ön plana çıkmış olsa da esasen Mehmet Akif Ersoy merhum, çok yönlü bir ilim, fikir, aksiyon ve dava insanıdır? dedi.

Şentop ve Erbaş'ın konuşmalarının ardından 'Demir Hafız' belgeseli salondaki davetlilere ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın TV kanalından vatandaşlara izletildi.

İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli
İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli
İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli

YORUMLAR
500

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli - Son Dakika


Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı         
23:38
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
23:37 Fulya Öztürk'ün programında stüdyo aniden karıştı
23:07 Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak
23:07 Ahmed Hassan, attığı golle gündemin zirvesinde yer aldı
22:43 Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem
22:43 Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun
22:21 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi
22:09 Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı
22:08 Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?
21:45 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı
21:37 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 23:41:01. #1.13#
SON DAKİKA: İstiklal Şairi Ersoy için 'Demir Hafız' belgeseli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement