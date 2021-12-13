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Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

13.12.2021 16:42
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

Son dakika haberleri: İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, iki apartmandaki 88 dairenin boşaltılmasına neden olan istinat duvarının yıkılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, iki apartmandaki 88 dairenin boşaltılmasına neden olan istinat duvarının yıkılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Narlıdere ilçesi 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta, 8 Aralık günü saat 18.00 sıralarında 30 yıl önce yapılan istinat duvarı, büyük bir gürültüyle hemen yanındaki Deniz Apartmanı'nın üzerine yıkıldı. Binada oturanlar, gürültüyle deprem olduğunu zannedip dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özgür ve Deniz apartmanlarının çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çadır kurarak vatandaşlara gıda ikramında bulundu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitedeki iki apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar akrabalarında konaklarken, bazıları da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmalı otellerine yerleştirildi.

YAPISAL BİR PROBLEM YOKİzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, bölgede yaptığı çalışmada, ilk belirlemelere göre, binalarda yapısal bir probleme rastlamadı. Toprak kaymasından dolayı herhangi bir çatlak ve hasar da olmadığı kaydedildi. Yeni bir toprak kaymasına karşı çöken istinat duvarının olduğu bölgede 'shutgrid' denilen, püskürtme beton çalışması yapıldı. Geçici olarak zemindeki akmanın önlenmesi için yapılan bu çalışmayla, toprakla havanın teması kesildi. Apartmanlarla ilgili son durumun, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanacak projenin ardından netleşeceği bildirildi.GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, istinat duvarının yıkılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Özgür Apartmanı'na ait kameraların kaydettiği görüntülerde, toprak kaymasıyla birlikte istinat duvarının yıkılması yer aldı. Görüntülerden şans eseri duvarın yanındaki sokakta kimsenin bulunmadığı görüldü.


Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında
Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İstinat duvarının yıkılma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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