Son dakika haber! İsveç'te Azerbaycan Büyükelçiliği'ne ırkçı saldırı - Son Dakika

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği duvarına sabahın erken saatlerinde ırkçı ifadeler yazıldı.



İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği duvarına Azerbaycan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşıtı ırkçı ifadeler içeren yazılar yazıldı. Eylemi yapan milliyetçi Ermeniler grubu, Büyükelçiliğin girişine ve duvarlarına "Aliyev suçludur", " Azerbaycan savaşı durdur", " Savaşa hayır" gibi ifadeler yazıldığı görüldü.



İsveç'te yaşayan 35 bin Azerbaycan Türkü, Büyükelçiliğe yapılan bu saldırıyı kınayarak önümüzdeki günlerde Ermenistan Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapma kararı aldığı belirtildi. İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı gazeteci Rahim Sadıkbeyli yaptığı açıklamada "Azerbaycan büyükelçiliğine yapılan bu saldırı tam bir vandalizimdir. Ermeniler Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı işgal etmiştir. Onun suçluluğu ile saldırıyor" ifadelerini kullandı.



İsveç polisinin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü aktarıldı. - STOCKHOLM