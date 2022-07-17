Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı

17.07.2022 10:59
Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı

Son dakika haberi: İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı.

İsveç Yargıtayının Türkiye'ye iadesini durdurduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubunun örgütün üst düzey yöneticilerinden sözde Afganistan imamı Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı.

Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesinin gerçekleştirildiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç, teröristlerin iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakmayı sürdürüyor.

Son olarak İsveç basınında yer alan haberle, bu ülkenin Yargıtayı tarafından bir FETÖ üyesinin iadesinin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. İadesi durdurulan FETÖ'cünün örgütün üst düzey yöneticilerinden Yılmaz Aytan olduğu belirtildi.

Örgütün sözde Afganistan imamı olan ve FETÖ'ye ait okulların da sorumluluğunu üstlenen Aytan'ın örgüte yönelik operasyonlardan kaçmak için İsveç'e iltica talebinde bulunduğu, isteğinin kabul edilmesiyle Afganistan'dan bu ülkeye geçtiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana İsveç'te yaşayan ve örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı da olan Aytan'ın, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla örgütün üst düzey yöneticileri arasında ve yurt dışı yapılanmada yer aldığı belirlendi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı talepname çerçevesinde Adalet Bakanlığının, Yılmaz Aytan'ın "Silahlı terör örgütü yönetme/kurma" suçundan İsveç'ten iadesini istediği ortaya çıktı.

İsveç basınındaki haber

Dagens Juridik gazetesinin haberinde, 2018'de İsveç'te oturum izni verilen ve FETÖ elebaşlarından olduğu gerekçesiyle Türkiye tarafından iadesi istenilen 48 yaşındaki kişinin iadesinin Yargıtay tarafından durdurulduğu belirtilmişti.

Haberde, söz konusu kişinin ByLock kullanması ve FETÖ'ye sempati duymasının İsveç'te suç teşkil etmediği, bu yüzden Türkiye'ye iadesinin durdurulduğu aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Afganistan, Türkiye, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İsveç Yargıtayının iadesini durdurduğu FETÖ'cü terörist üst düzey yönetici çıktı - Son Dakika

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