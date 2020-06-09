Son dakika haber: İsviçre'de George Floyd gösterisi
Son dakika haberlerine göre İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 08:54 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İsviçre'de George Floyd gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu