Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti

14.03.2022 14:56
Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti

Son dakika haberleri... İsviçre hükümeti, ülke ekonomisinin Ukrayna'daki savaş ve artan enflasyon nedeniyle daha önce beklenenden 0,2 puan daha az büyüyeceği tahmininde bulundu.

İsviçre hükümeti, ülke ekonomisinin Ukrayna'daki savaş ve artan enflasyon nedeniyle daha önce beklenenden 0,2 puan daha az büyüyeceği tahmininde bulundu.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), Ukrayna'daki savaş da ülke ekonomisine yönelik tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Aralık 2021'de İsviçre ekonomisinin 2022 yılında yüzde 3 büyüyeceğini öngören SECO, bunu yüzde 2,8'e çekti.

Raporda, İsviçre ekonomisinin 2023'te ise yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Yüksek enflasyon ve Ukrayna savaşının ekonomik toparlanma hızını yavaşlattığına işaret edilen raporda, "Ukrayna'daki savaş, küresel ekonomi için büyük riskler oluşturuyor." denildi.

SECO raporunda, Rusya ve Ukrayna ile ekonomik bağların nispeten düşük seviyesi nedeniyle iki ülke arasındaki savaşın İsviçre üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı olacağı vurgulandı.

Raporda, "Bununla birlikte, ekonomi üzerinde önemli dolaylı etkileri görülebilir. Rusya ve Ukrayna'dan yapılan önemli ihracat kalemlerinin (enerji kaynaklarının yanı sıra bazı temel gıda maddeleri ve endüstriyel metallerin) küresel fiyatları yükseldi. Bu nedenle, küresel enflasyonist baskılar şimdilik yüksek kalacak. İsviçre Frangı'nın son zamanlardaki değer kazanması, İsviçre içindeki fiyat baskılarını sınırlamaya yardımcı oluyor, ancak İsviçre'de daha yüksek enflasyon oranları bekleniyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

SECO ekonomistleri bu yıl için enflasyon tahminlerini de yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti.

SECO raporunda, enflasyonun özel tüketimi azaltacağı ve artan belirsizliğin de şirketlerin yatırımlarını baskılayacağı belirtildi.

Ülke ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6 genişlemişti.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Ukrayna: 'Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti' Son dakika gündem: Ukrayna: 'Rusya, 12 binden fazla askerini kaybetti' UKRAYNA'DAN ÇATALCA'YA BOMBALARDAN KAÇIŞ; KOMŞULARINI DA GETİRDİLER... UKRAYNA'DAN ÇATALCA'YA BOMBALARDAN KAÇIŞ; KOMŞULARINI DA GETİRDİLER...

Togo Cumhuriyeti, Enflasyon, Ukrayna, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika


Son Dakika
15:02 Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
14:56 Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya
14:44 Fırat Aydınus'un tek cümlelik cevabı herkesin aklını başına getirdi!
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 15:11:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! İsviçre hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle GSYH tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement