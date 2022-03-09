Son dakika haber! İsviçre mahkemesinden "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanlara beraat kararı - Son Dakika
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Son dakika haber! İsviçre mahkemesinden "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanlara beraat kararı

09.03.2022 13:03
Son dakika haber! İsviçre mahkemesinden "Erdoğan'ı öldürün" pankartı açanlara beraat kararı

Son dakika haberleri... İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren, "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açan sanıklar beraat etti.

İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren, "Erdoğan'ı öldürün" pankartını açan sanıklar beraat etti.

İsviçre mahkemesi, başkent Bern'de 2017 yılında ülkedeki aşırı sol gruplarca Federal Parlamento binası önünde yapılan "Hayır" mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterildiği pankarta ilişkin davada, sanıkların beraatine karar verdi.

Savcılık makamının 4 sanık için "günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası" verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı akladı.

İsviçre savcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın temyizi için henüz karar vermediğini, önlerinde 10 günlük temyiz süresinin olduğunu belirtti.

Yoğun güvenlik tedbirleri

İsviçre polisi, duruşmanın ikinci gününde de mahkeme içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, basın mensuplarına zanlılara ilişkin hiçbir bilgi (yaş, ırk, renk ve cinsiyet) yayımlamayacaklarına dair belge imzalattırılmıştı.

Mahkemede, medya mensuplarına, "mahkemenin gidişatını etkileyecek" haberler konusunda sınırlandırmalar getirilmişti.

İsviçre basınında yer alan haberlerde, mahkeme sürecinin emsal teşkil ettiği ve İsviçre ceza hukuku açısından "çığır açtığı" ifadeleri yer aldı.

Olay

25 Mart 2017'de düzenlenen mitingde İsviçre'deki sol gruplar yer almış, mitinge terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt sempatizanları da katılmıştı.

Siyah fon üzerine hazırlanan pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle "suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik" suçundan ceza tayin etmişti.

Suç konusu pankartı hazırlayan ve İsviçre basınında "sol kanattan aktivistler" olarak sunulan sanıkların itirazı üzerine dava açılmasına karar verilmişti.

Savcılık makamı, 4 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi, "özel hayatın gizliliğinin korunması" gerekçesiyle basınla paylaşmadı.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsviçre, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İsviçre mahkemesinden 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı - Son Dakika


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