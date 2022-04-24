Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası - Son Dakika
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Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası

24.04.2022 19:28
Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsviçre hükümetinin, kendi ürettiği ağır mühimmatın Almanya'nın girişimiyle Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği öne sürüldü.

İsviçre hükümetinin, kendi ürettiği ağır mühimmatın Almanya'nın girişimiyle Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği öne sürüldü.

İsviçre'nin Sonntags Zeitung gazetesinde yer alan haberde, Almanya'nın, piyade saldırı araçlarında kullandığı İsviçre üretimi mermilerin Ukrayna'ya yollanması için İsviçre hükümetine talepte bulunduğu aktarıldı.

Konuya ilişkin gazeteye isim vermeden konuşan İsviçre Ekonomi Bakanlığından bir temsilci, söz konusu mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermesi için hükümete Almanya'dan iki kez talep geldiğini ifade etti.

Bakanlık temsilcisi, "İsviçre'nin tarafsızlığı ve askeri teçhizat mevzuatı uyarınca reddetme kriterinden ötürü söz konusu taleplere olumsuz cevap verildi." açıklamasında bulundu.

İsviçre'nin uluslararası meselelere tarafsız yaklaşımı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmasının ardından sorgulanmaya başlamıştı.

Hükümetten 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsviçre'nin Rusya'ya karşı AB ülkeleriyle aynı yaptırımları uygulayacağı duyurulmuş, bu kapsamda Rusya'ya hava sahası kapatılmış, Rus vatandaşlarına İsviçre vizesini kolaylaştıran 2009 anlaşması kısmen askıya alınmış ve bazı Rus oligarkların mal varlıkları dondurulmuştu.

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Almanya, Ukrayna, İsviçre, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İsviçre'nin, ürettiği ağır silahların Ukrayna'ya yollanması talebini reddettiği iddiası - Son Dakika


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