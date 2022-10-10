İsviçre hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik füze saldırılarını kınadı.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Twitter hesabındaki paylaşımda "saldırıları şiddetle kınadığını" belirterek, "İsviçre olarak Rusya'ya bu saldırıları durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Cassis, sivillerin uluslararası insan hakları hukuku uyarınca korunması gerektiğinin altını çizdi.
Rusya'nın füze saldırıları, Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nde 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna istihbaratını, Kerç Köprüsü'ne "terörist saldırı" gerçekleştirmekle suçlamış, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya füze saldırılarını kınadı - Son Dakika