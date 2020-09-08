Son dakika haber... İtalya Başbakanı Conte'den Lübnan'a desteklerini sürdürme vaadi - Son Dakika

Son dakika haber... İtalya Başbakanı Conte'den Lübnan'a desteklerini sürdürme vaadi

Son dakika haberine göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lübnan'ın mevcut krizden çıkması için ekonomik ve siyasi alanlarda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son dakika haber... İtalya Başbakanı Conte'den Lübnan'a desteklerini sürdürme vaadi, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lübnan'ın mevcut krizden çıkması için ekonomik ve siyasi alanlarda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda geçen ay meydana gelen patlamanın ardından ülkesine dayanışma ziyaretinde bulunan İtalyan Başbakan Conte'yi kabul etti.

İtalyan Başbakanı Conte, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, bahsi geçen patlamanın Lübnan'ın yanında tüm insanları sarstığının altını çizerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Uzun yıllardan beri İtalya ve Lübnan arasındaki güçlü ilişkilerin Beyrut'taki patlamadan sonra yeniden canlandığını ifade eden Conte, İtalya'nın, patlamadan sonra acil yardımlarda bulunan ülkelerin başında geldiği ve yeniden imar için de aynı şekilde yardım edeceğini belirtti.

Beyrut'a sivil savunma ekipleri ve bir askeri sahra hastanesi ile çeşitli yardımlar gönderdiklerini aktaran Conte, ülkenin mevcut krizden çıkması için destek vermeye devam edeceklerini dile getirerek, "İtalya, Lübnan'da istikrar ile sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemeye katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Ülkede yeniden imarı gerçekleştirecek ve halkın beklentilerini karşılayacak reformları hayata geçirecek yeni hükümetin kurulmasını ümit ettiklerini dile getiren Conte, Lübnan'ın muhtaç olduğu alanlarda ve özellikle de Beyrut Limanı'ndaki patlama sonucu hasar gören tarihi binaların yeniden imarındaki desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre Avn, görüşmede İtalya'nın ülkesine uzun yıllardan beri sunduğu destekler nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın arkasında bıraktığı yıkımın yanı sıra ekonomik kriz ve Suriyeli mültecilerin oluşturduğu yükün hafifletilmesi için İtalya'nın uluslararası toplumla Lübnan'a destek çıkması talebinde bulunan Avn, "Lübnan'ın artık Suriyeli mültecilerin yükünü taşıyacak gücü kalmadı." dedi.

İtalyan Başbakan Conte, daha sonra Meclis Başkanı Nebih Berri, geçici Başbakan Hassan Diyab ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib ile görüştü.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 191 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Beyrut Limanı, Beyrut, İtalya, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İtalya Başbakanı Conte'den Lübnan'a desteklerini sürdürme vaadi - Son Dakika

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