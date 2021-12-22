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Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması

22.12.2021 18:58
Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kovid-19'un önceki türlere göre çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının gelişiyle salgının yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kovid-19'un önceki türlere göre çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantının gelişiyle salgının yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Draghi, Başbakanlığın, İtalyan Gazeteciler Odası ile düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında, İtalya'da salgının gidişatından yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine, ekonomik durumdan dış politikaya kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa ve Omicron varyantının yayılışına dikkati çeken Draghi, "Öncekilere göre çok daha bulaşıcı olan Omicron'un gelişi, salgında yeni bir aşama açtı." dedi.

Draghi, İtalya'nın aşılamada İngiltere, Fransa ve Almanya'nın önünde olduğunu belirterek, "Aşı, virüse karşı en iyi savunma aracı. 15,6 milyon 3. doz aşı uyguladık. Tüm vatandaşları aşılanmaya devam etmeye davet ediyorum ve aynı şekilde 3. doza. Bugün öncelik bu." ifadelerini kullandı.

Noel Yortusu ve yılbaşı döneminde salgının yayılmasının önüne geçecek tedbirleri yarın ilgililerle yapacağı toplantıda görüşeceğini söyleyen Draghi, aşılıların da test yaptırmasının ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 7 yıllık görev süresinin ocak ayı sonunda dolacak olması sebebiyle adı basında sıkça bu makam için telaffuz edilen Draghi, en çok bu konuda soru aldı.

Draghi, hükümetin kimin idare ettiğinden bağımsız olarak yoluna devam edebileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Benim kişisel kaderimin bir önemi yok. Şu ya da bu türden belirli bir amacım da yok. Ben bir insanım, hatta dedeyim. Devlet kurumlarının hizmetinde bir dedeyim. Geleceğimle ilgili kurumların içinde ya da dışında bir şey hayal etmiyorum. Önemli olan, anı yaşamak ve elinizden gelenin en iyisini yapmak."

Draghi, cumhurbaşkanlığı seçiminin hızlı şekilde sonuçlanması gerektiğini ifade etti.

Ekonomideki büyüme ve artan enerji fiyatları

Hükümetin, ekonominin yavaşlaması durumunda destekleyici adımlar atmaya hazır olduğuna işaret eden Draghi, "Asıl zorluk, uzun vadede büyüme oranını artırmak ve yapısal eşitsizlikleri çözmek olmaya devam ediyor. Büyüme oranı yüzde 6'nın üzerinde ve istihdam yeniden başladı." dedi.

Draghi, Avrupa Birliği'nden (AB), salgından zarar gören ekonomilerin yeniden toparlanması için alınan kurtarma paketinin büyüme için merkezi konumda olduğunu belirtti.

Enerji fiyatlarındaki yeni artışlarla sorunun daha acil hale geldiğine dikkati çeken Draghi, "(Mart ayındaki) Bir sonraki Avrupa Konseyi'ni beklemeden zamanında bir yanıta ihtiyacımız var. Bu artışlara, Avrupa Konseyi'nde hızlı bir yanıt verilmesi hususunda herhangi bir anlaşmazlık yoktu. Avrupa Komisyonu, bu konuda çalışıyor ama biz de ulusal düzeyde çalışmalıyız. Gerekirse kararlaştırılanın ötesinde ailelere ve işletmelere destek verilecek." ifadelerini kullandı.

Libya'daki seçimler

Draghi, Libya'da 24 Aralık için planlanan seçimlerin ertelenmesi tartışmalarına ilişkin, "Libya'da siyasi istişare süreci ile farklı güç merkezleri arasındaki diyaloğun yeniden başlamasını ve de anayasal bağlamı netleştirildikten sonra seçim tarihinin belirlenmesini ummalıyız." dedi.

İtalya ve Avrupa'nın, Libya'da demokrasiye yönelik bu sürece eşlik etmek için her şeyi yaptığını vurgulayan Draghi, "Her şeyi yapmaya da devam edecek. Libya'da seçimlerin yapılamamasının nedeni Libya'da devlet kurumlarındaki zorluklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, Libya'da ateşkesin etkisiyle bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "Bazı paralı askerler, ülkelerine geri gönderildi ancak bu durumda da Türk, Rus güçlerinin ve Suriyeli paralı askerlerin pek de büyük bir geri çekilme eylemi görülmedi." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlikte Minsk Anlaşmalarına uyulmasının bu krizin ele alınmasında ilk adım olabileceğini dile getirdi. Draghi, bu kriz bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ı aradığına işaret ederek, "Bana öyle geliyor ki Putin halen diyalogda kalmak istiyor." dedi.

Düzensiz göç konusu

Düzensiz göç konusuna da değinen Draghi, "AB'nin düzensiz göç konusunda gelecek yılki yaklaşımına ilişkin iyimserim. Bu yaklaşım, dengeli, insancıl ve etkili olmalı, ki Avrupa'nın bunu anladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Draghi, son AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa'nın doğusunda bazı ülkelerin sınırlarına duvar inşasını finanse etme önerilerine karşı çıktığı bilgisini verdi.

Başbakan Draghi, Avrupa'da göçmenlerin yeniden yerleştirilmesinin etkinleştirilmesi ve göçmenlerin kabul sisteminin değiştirilmesi gerektiğini çünkü Avrupa endüstrisinin iş gücüne ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mario Draghi, Omicron, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: İtalya Başbakanı Draghi, geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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