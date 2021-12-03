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Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi: "Göç konusunda Avrupa'nın daha fazla katılımına ihtiyaç var" - Son Dakika

Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi: "Göç konusunda Avrupa'nın daha fazla katılımına ihtiyaç var"

03.12.2021 13:29
Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi: "Göç konusunda Avrupa'nın daha fazla katılımına ihtiyaç var"

Son dakika haberler: İtalya Başbakanı Mario Draghi, düzensiz göç konusuna Avrupa'nın daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, düzensiz göç konusuna Avrupa'nın daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini belirtti.

MED Akdeniz Diyalog Forumu'nun 7'ncisi, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) ev sahipliğinde başkent Roma'da sürüyor.

Çalışmalarına dün başlayan forumun ikinci günündeki çalışmalarına video konferans yöntemiyle bağlanan Başbakan Draghi, genellikle denizden çok uzakta yaşanan düzensiz göç akınlarının düşünüldüğünü belirtti.

Draghi, "Göç hareketlerini kontrol etmede tek başımıza baş edemeyiz. Bu yılın başından beri gelen göçmen sayısı, 63 bin oldu. Bu, 2019'a göre 6 kat daha fazla. Tüm Avrupa ülkelerinin, bu konuda daha fazla katılımına ihtiyaç var. İtalya olarak sorumluluk ve dayanışma arasında bir denge içinde sorunu kolektif yönetmeye yönelik Avrupa nezdinde ilerlemeyi desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Libya'da Libyalıların yöneteceği sürecin ülkedeki krize çözüm getirebileceğini dile getiren Draghi, "İtalya, Libya'nın uzlaşma ve geçiş sürecini destekliyor." dedi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Draghi, bu seçimlerin hem Libyalılar hem de ülkenin demokratik geleceği açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Draghi, İsrail'in Arap dünyasıyla ilişkilerini normalleştirme çabalarına da dikkatle yaklaştıklarını ve İsrail- Filistin meselesinde iki çözümlü devleti desteklediklerini kaydetti.

"En önemli mücadele, Libya'nın istikrara kavuşmasıdır"

Dışişleri Bakanı Di Maio da forumda yaptığı konuşmada, Akdeniz'de istikrara kavuşması gereken konular olduğunu vurgulayarak "İtalya açısından en önemli mücadele, Libya'nın istikrara kavuşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Di Maio, Libya üzerine Paris'te son yapılan toplantının da Berlin Süreci ve Birleşmiş Milletler (BM) dahilinde ülkede istikrar için Libyalıların sahipliğini ve uluslararası desteği yeniden teyit ettiğini ifade etti.

Bakan Di Maio, Libya'nın önde gelen isimlerinin 24 Aralık'ta özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir seçimlerin gerçekleşmesi için çalışması gerektiğini kaydetti.

Mario Draghi, İtalya, Libya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi: 'Göç konusunda Avrupa'nın daha fazla katılımına ihtiyaç var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... İtalya Başbakanı Draghi: "Göç konusunda Avrupa'nın daha fazla katılımına ihtiyaç var" - Son Dakika
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