Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika

Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı

03.02.2021 01:46

Gelen son dakika haberine göre İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Draghi'ye hükümeti kurma görevi verilecek İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın verdiği görevinin sonunda istifa eden Başbakan...

İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı

Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Draghi'ye hükümeti kurma görevi verilecek

ROMA - İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın verdiği görevinin sonunda istifa eden Başbakan Giuseppe Conte'nün 3'üncü dönemi için yeterli çoğunluğun sağlanamadığını aktardı. Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurma görevini Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'ye verecek.

İtalya'da hükümet ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülememiş ve Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifalarını sunmuştu

Başbakan Conte'nin istifasını sunmasının ardından Parlamento'daki partilerle istikşafi görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico'ya Conte başbakanlığında parlamentoda yeniden çoğunluk sağlanması için koalisyon ortaklarıyla görüşme görevi vermişti.

"Çoğunluğa hayat verecek bir imkan sağlayamadım"

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'ye çıkan Meclis Başkanı Fico, Cumhurbaşkanı Mattarella ile 40 dakika süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda taraflar arasındakı mesafe nedeniyle yeni bir çoğunluğa hayat verecek bir imkan sağlayamadım" dedi.

İtalya'da erken seçim sinyali

Cumhurbaşkanı Matterrella ise yaptığı açıklamada, "İstikşafi görüşmeler ışığında siyasi temelde tek hükümet olanağı olarak ortaya çıkan mevcut koalisyon hakkında Meclis Başkanı'nın yürüttüğü çoğunluk tetkik çalışması olumsuz bir sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın önünde iki seçenek olduğunu vurgulayan Mattarella, "Ya içinde bulunduğumuz sağlık, sosyal ve ekonomik büyük aciliyetlerin üstesinden gelebilecek yeni bir hükümete ivedikle hayat vermek ya da acilen erken seçim ilan etmek" dedi.

"Siyaset üstü üst düzey birini atamayı planlıyorum"

Seçim sürecinin, ülkenin içinden geçtiği kritik Covid-19 salgını koşulları ile siyasi takvimdeki önemli yasama görevlerini en az 4-5 ay sekteye uğratacağını ve seçim çalışmalarının pandemiye olası negatif etkilerini vurgulayan Mattarella, "Ertelenemez acil durumlarla yüzleşecek bir hükümet kurulması için en kısa sürede siyaset üstü üst düzey birini atamayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Draghi'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi'nin TSİ 14.00'de Cumhurbaşkanı Matterella tarafından kabul edileceği bilidirildi.

Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı
Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı
Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı
Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı

Avrupa Merkez Bankası, Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı Fatih Terim, İrfan Can'a sitem etti: Gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım Boğaziçi eylemlerinde provokatörler iş başında! Polis aracına saldırdılar Bakan Soylu'dan 'Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?' sorusuna temkinli yanıt Bakan Soylu'dan aralarının bozuk olduğu iddia edilen Berat Albayrak sorusuna dikkat çeken yanıt Bursaspor'da golcü futbolcu Ali Akman kadro dışı kaldı Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Manisa'da cansız bedenleri bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı: Öbür tarafta görüşürüz
Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti         
00:44
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı Bariyerler otomobile ok gibi saplandı: Profesör öldü, kızı yaralandı         
23:36
İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu         
22:59
Eşini ve eniştesini öldürüp Eşini ve eniştesini öldürüp "Kafalarına ben sıktım" diyen şahıs, intihar etti         
22:32
Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti         
21:26
4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir 4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir         
17:28
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı Ünlü türkücü Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı         
15:47
Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü Toplu tecavüzden sonra öldürülen hostes olayında şüphelilerin çoğunun eşcinsel olduğu ileri sürüldü         
15:10
Son sözleri Son sözleri "Nefes almak istiyorum" oldu! Eski korgeneral Metin İyidil'e 12 yıl hapis         
15:07
"Teşkilatın numarasını verin" deyip polisleri tehdit eden kuryeye, mahkemeden zorla getirme kararı         
13:56
Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Aerobik yaparken video çeken kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti         
10:50
Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı         
09:55
Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı Eşinin çocukluk arkadaşıyla yasak aşk yaşadığını mahkemede itiraf etti: İlişkimiz vardı         
08:39
Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı Hande Erçel'in mini etekli pozları 2 milyondan fazla beğeni aldı         
08:10
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 02:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | İtalya'da 3'üncü Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei