İtalya'da mali polis, düzenlediği operasyonla 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması doğrultusunda mali polis ekipleri, ülkenin güneyindeki Salerno limanında 3 konteynerde arama yaptı.



Mali polis, kağıt silindirler içine gizlenmiş 14 ton ağırlığında, özünde sentetik uyuşturucu maddesi bulunan 84 milyon uyuşturucu hap ele geçirdi.



Söz konusu hapların, Suriye'de üretildiği ve terör örgütü DEAŞ'ın olduğu belirtildi.

Başbakan Giuseppe Conte, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Salerno'da DEAŞ'ı finanse etmek için üretilen çok sayıda uyuşturucunun yakalanmasından ötürü Mali Polisi tebrik ediyorum. Bu uluslararası terörizme bir darbedir ve İtalya'nın gardını yüksek tuttuğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.