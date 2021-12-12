Üye Girişi
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü

12.12.2021 10:20
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü

Son dakika haberi: İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada meydana gelen doğal gaz patlamasında 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. 2 kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Agrigento kentine bağlı Ravanusa kasabasında gece saatlerinde 4 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle yangın çıkan binanın çökmesi sonucu binada yaşayanlar enkaz altında kaldı. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 kadın enkaz altından kurtarılırken, bir erkek ve bir kadının da cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, kaç kişinin enkaz altında olduğu ise bilinmiyor.

Öte yandan patlama nedeniyle çevredeki 2 binada hasar meydana geldiği ifade edildi. - SİCİLYA

Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü
Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü

Arama Kurtarma, Sicilya Adası, İtalya, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket 10:11 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki

Son Dakika Haberleri
10:12 Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
10:01 Çocukların korkunç şakası faciaya neden oldu! Dezenfektan döktüğü arkadaşını işte böyle ateşe verdi
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek
09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı
09:00 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı
Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz? Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?         
10:12
Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor         
10:10
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 10:28:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İtalya'da doğal gaz patlaması: 2 ölü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement