Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi - Son Dakika

Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi

02.11.2020 16:57

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya'da hizmet sektörü çalışanları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aldığı, kendi faaliyetlerini de kısıtlayan tedbirleri protesto etti.

İtalya'da hizmet sektörü çalışanları, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle aldığı, kendi faaliyetlerini de kısıtlayan tedbirleri protesto etti.

Konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek, dağıtım, eğlence, özel güvenlik gibi hizmet sektörünün farklı alanlarından temsilciler, hükümetin aldığı tedbirleri protesto etmek ve durumlarını duyurmak için başkent Roma'nın işlek meydanlarından Popolo'da bir araya geldi.

Protestocular ellerinde, "Hükümet gerçekliğin dışında", "Conte, İtalya'yı öldürüyor", "Eğer beni kapatırsan, beni öldürürsün" ve "Vergileri düşürün" yazılı dövizler taşıdı.

Hizmet sektöründe çalışanlar ve işverenler, son alınan önlemlerle faaliyetlerini yapamaz hale geldiklerini, hükümetin kendilerini yeterince desteklemediğini belirtti.

Restoran sahibi Bruno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birilerinin bizi anlamasını ve bize yardım etmesini bekliyoruz. Beklediğimiz bir yardım yağmuru değil, biz sadece işimizle yaşamak istiyoruz." dedi.

Bruno, en azından vergilerin düşürülmesini istediklerini belirterek "Diz çökmüş durumdayız. Eğer yeni bir karantina durumu olursa yüzde 40'ımız dükkanlarının kepenklerini tekrar açamaz. İlk karantinada darbe aldık ama bir şekilde tutunduk ancak ikincisi olursa kesinlikle bu sektör için katliam olur." diye konuştu.

Restoran çalışanı Anastasia, hükümetten kendilerine yol göstermesini beklediklerini ifade ederek "Hükümetten bize karşı açık ve net olmasını bekliyoruz. Beklediğimiz orta yollu çözümler değil. ya açsın ya da gerekli yardımları yaparak tamamen kapatsın." dedi.

Diskotek işletmecisi Monica da "Birçok aile bizimle birlikte geçiniyor. Ancak bu şekilde devam edemez. Herhangi bir yardım vermeden, bu yerleri kapatamazsınız." ifadesini kullandı.

Monica, dans mekanlarının 8 aydır kapalı olduğunu, buna rağmen salgının hala devam ettiğini ve hükümetin 8 aydır kamu sağlığını garanti edemediğini savundu.

Salgının ilk döneminde temel düzeyde bazı yardımlar aldıklarını anlatan Monica, "Bu istediğimiz şey değil. Ayakta kalamıyoruz, kiraları ödeyemiyoruz, çalışanların maaşlarını ödeyemiyoruz, bu şekilde ileriye gidemiyoruz." şeklinde konuştu.

İtalya'da salgının başladığı şubat ayından bugüne kadar 709 bin 335 kişiye Kovid-19 bulaşırken, 38 bin 826 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, 31 Ekim Cumartesi günü 31 bin 758 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, sosyalleşmeyi azaltmaya yönelik adımlar atmış, son olarak geçen hafta tiyatro ve sinemaların faaliyetlerini durdururken, restoran, bar, kafe gibi yerlerin saat 18.00'de kapatılmasını kararlaştırmıştı.

Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi

Protesto, Hükümet, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Son Dakika: Ermenistan doğruladı! Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Yardımcısı öldürüldü İzmir depreminin simgesi olan Elif bebek, tedavi gördüğü hastaneden tüm Türkiye'ye el salladı Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Son Dakika! Aliyev: Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı Askerden izne geldi, alkolün etkisiyle en samimi arkadaşını öldürdü Metro istasyonunda korkunç kaza: Tren 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı Sokak ortasında bir garip olay! Kadının erkeği dövdüğü anlar kamerada
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti         
16:50
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti Barcelona, 49 yıllık lige en kötü başlangıç rekorunu egale etti         
16:11
5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular 5 gündür işe gelmeyen arkadaşlarını evde ölü buldular         
15:30
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, enkazdan 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif'in eğitim masraflarını karşılayacak         
14:37
Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı         
13:56
Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor Cephede askeri kalmayan Ermenistan'dan güldüren iddia: Afrikalılar Azerbaycan tarafında savaşıyor         
13:50
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı         
12:43
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi         
11:29
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı Duygu Delen cinayetinde şoke eden ifadeler! Cep telefonundaki not, gerçeği ortaya çıkardı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 17:21:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei