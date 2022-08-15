125 kadın cinayetinden 108'i aile içi şiddet ya da partner veya eski eş tarafından uygulanan şiddet sonucu yaşandı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika

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