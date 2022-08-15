Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika
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Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi

15.08.2022 19:10
Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi

Son dakika gündem haberine göre İtalya'da son 12 aylık dönemde toplam 125 kadın cinayeti kaydedildi.

İtalya'da son 12 aylık dönemde toplam 125 kadın cinayeti kaydedildi.

İtalyan basınında yer alan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ağustos 2021- 31 Temmuz 2022 dönemini kapsayan 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi.

125 kadın cinayetinden 108'i aile içi şiddet ya da partner veya eski eş tarafından uygulanan şiddet sonucu yaşandı.

Avrupa Birliği içindeki ülkeler arasında kadın cinayetlerinin sık yaşandığı ülkelerden İtalya'da yıllara göre sayılara bakıldığında 2018'de 141, 2019'da 111, 2020'de 116, 2021'de 118 kadın öldürüldü.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... İtalya'da son 12 ayda 125 kadın cinayeti işlendi - Son Dakika
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