Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

11.02.2021 21:17
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, System.String[]

Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte yapılan 292 bin 533 testte 15 bin 146 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İtalya'da son 24 saatte yapılan 292 bin 533 testte 15 bin 146 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 405 bin 19'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 92 bin 729'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 19 bin 838 artışla 2 milyon 185 bin 655'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 799 bin 617 oldu. Aşılananların 1 milyon 248 bin 904'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kuzeyde bir okul salgın merkezi oldu

Bu arada, Milano kenti yakınlarındaki Bollate Belediye Başkanı Francesco Vassallo, bir ilkokul bünyesindeki anaokulu ve ilkokul kısmında yapılan hızlı testler ve analizler sonucunda 59 kişide Kovid-19'un ilk olarak İngiltere'de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü mutasyonuna rastlandığını bildirdi.

Vassallo yaptığı açıklamada, "Tabii ki endişeliyim çünkü bu durumla beraber kesinlikle tedbiri bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Ama yerel sağlık çalışanlarına güveniyorum." dedi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 146 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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