İtalya'da son 24 saatte 1851, Malta'da 23 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1851 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 314 bin 861 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 19 artarak 35 bin 894'e çıktı.
Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 51 bin 263'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da son 24 saatte 9 artarak 280'e ulaştı.
İyileşenlerin sayısı da 1198 artarak, 227 bin 704 oldu.
Malta'daki durum
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Kovid-19 salgınının ikinci dalgasını ciddi şekilde geçiren ada ülkesi Malta'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.
Adada son 24 saatte 23 yeni vaka kaydedilirken, halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 262 oldu.
Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 1 artarak, 35'e yükseldi.
Bu arada, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre, 14 günlük ortalama ölüm oranı 3,6'ya çıkan Malta, takip edilen 31 ülke arasında ölüm oranının yüksekliğiyle ilk sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:35 - Kaynak: AA
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