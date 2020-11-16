Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 504 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'a, toplam can kaybı ise 45 bin 733'e ulaştı. Ülkede toplamda 442 bin 364 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 717 bin 784 de aktif vaka olduğu bildirildi.