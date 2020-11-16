Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakası
16.11.2020 19:32
Son dakika habere göre İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 27 bin 354 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 504 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 205 bin 881'a, toplam can kaybı ise 45 bin 733'e ulaştı. Ülkede toplamda 442 bin 364 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 717 bin 784 de aktif vaka olduğu bildirildi.
Son Dakika Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Milli futbolcu Aycan Yanaç, Estonya ve Rusya maçlarının aday kadrosuna dahil edilmedi Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti