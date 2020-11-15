İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası

15.11.2020 20:29
İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 168 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 318, toplam can kaybı ise 51 bin 934 olarak duyuruldu.


Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz uyardı: Test sonucu çıkana kadar mutlaka evde kalın Hastanede korkunç olay! Eşine refakat eden şahıs, beşinci kattan atlayarak intihar etti Önce kırmızı kart, sonra gol! Kadıköy'de eşitlik var ABD Başkanı Trump ilk kez "Biden kazandı" dedi, saatler sonra ağız değiştirdi Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı Beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp eden şüpheliler serbest bırakıldı         
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kapalı Maraş mesajı: Buranın gerçek sahipleri bellidir         
18:46
Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı?         
17:54
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye Grand Prix'sini kazanan Hamilton'a tebrik         
16:35
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 20:34:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de son 24 saatte 24 bin 962 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei