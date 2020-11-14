Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

14.11.2020 20:13
Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler: İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 688 bin 435'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 306'ya çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 196 artarak 411 bin 434 oldu.

"Açık ve net şekilde bir yavaşlama görmeye başlıyoruz"

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, haftalık değerlendirme toplantısında, "Açık ve net şekilde bir yavaşlama görmeye başlıyoruz ki bu, herkesin katkısıyla salgın eğrisini bükmek için motive edici olmalı." ifadesini kullandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Yürütme Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de virüs bulaşma katsayısının düşüşte, aynı şekilde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da 4. gün üst üste azalmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle Campania ve Toskana bölgeleri orta riskli sarı kategoriden çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgeleri de sarıdan orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındı. Bu bölgelerde risk kategorilerine göre belirlenen yeni tedbirler 15 Kasım'dan itibaren devreye girecek.

Kırmızı kategoriye alınan Campania Bölgesi'nin başkenti Napoli'de de restoran, bar-kafe ve dondurmacıların kapanacak olması sebebiyle sokaklarda normalin üstündeki kalabalık dikkati çekti.

İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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