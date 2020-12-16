Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

16.12.2020 19:37
Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak, 66 bin 537 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 680 artarak, 66 bin 537 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı şubattan beri toplam vaka sayısı 1 milyon 888 bin 144'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 645 bin 706'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 926'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 680 artarak 66 bin 537'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 34 bin 495 artarak 1 milyon 175 bin 901 oldu.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte, uzmanlardan gelen uyarılar doğrultusunda koalisyon ortakları ve bölge yöneticileri ile Noel ve yılbaşı tatil dönemine yönelik ek önlemleri görüşüyor.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, tatil dönemi sonrasında ocak ayında salgında 3. dalgayla karşı karşıya kalmamak için, ülke genelinde 6 Ocak'a kadar daha sıkı tedbirler alınmasının hükümetin gündeminde olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ: Salih Uçan ile görüşüyoruz Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar İngiltere'nin konuştuğu birliktelik! En yakın arkadaşının babasıyla evlendi Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi Koronavirüsün kapalı ve dar alanda daha hızlı yayıldığı tespit edildi         
18:57
Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat Pfizer'ın koronavirüs aşısının prospektüsü açıklandı! Çocuk yapmak isteyenler dikkat         
18:13
Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek Fenerbahçe, davalık olduğu Max Kruse'ye 71 milyon TL tazminat ödeyecek         
17:28
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Balıkesir'de, koronadan ölenlerin cenazeleri 5 bin liraya yıkanıyor iddiası! Soruşturma başlatıldı Balıkesir'de, koronadan ölenlerin cenazeleri 5 bin liraya yıkanıyor iddiası! Soruşturma başlatıldı         
14:37
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu         
14:10
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 19:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... İtalya'da son 24 saatte 680 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei