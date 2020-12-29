Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni koronavirüs vakası

29.12.2020 22:28
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 574 bin 41'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 395 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 574 bin 41'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 191 bin 806 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 63 bin 109 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fransa'da son 24 saatte 11 bin 395 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


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