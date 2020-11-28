Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 686 ölüm
28.11.2020 19:29
Son dakika haberlerine göre İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 686 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 26 bin 323 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 686 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 564 bin 532'ye, toplam can kaybı ise 54 bin 363'e ulaştı. Ülkede toplamda 720 bin 861 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 789 bin 308 de aktif vaka olduğu bildirildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 28 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi Bitiş düdüğü sonrası Başakşehirli ve Denizlisporlu futbolcular birbirine girdi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Oteller sadece müşterine yemek hizmeti verebilecek Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü