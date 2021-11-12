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Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi öldü

12.11.2021 22:49
Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 498 bin 935 testte 8 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 843 bin 957'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 110 bin 659'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 68 artarak 132 bin 686'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 715 artışla 4 milyon 600 bin 612'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 91 milyon 686 bin 182 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 327 bin 803 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 83,9'u buldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) haftalık değerlendirme raporunda, bir önceki hafta 100 bin kişide 53 olan vaka sayısının, 5-11 Kasım haftasında 100 bin kişide 78'e çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, haftalık raporun sunumunda, vakaların artış trendine girmesiyle ilgili olarak "Dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Aşılama kampanyası tamamlanmalı. Sağlık çalışanları ve durumu riskli olanlar için 3. doz sunuluyor." dedi.

COVIRAN Bereket, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İtalya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi öldü - Son Dakika


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