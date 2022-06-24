İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Altuğ Erbil, İstanbul'da toprağa verildi.
Altuğ Erbil için Şakirin Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erbil'in aile bireyleri, yakınları ve sevenleri, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Holding çalışanları katıldı.
Kılınan namazın ardından Erbil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Erbil, Eczacıbaşı Holding'de Fabrikalar Direktörü olarak görev yapıyordu.
İtalya'da yaşanan helikopter kazası
İtalya'nın Lucca şehrinden Treviso'ya gitmek amacıyla 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.
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