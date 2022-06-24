İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi

24.06.2022 10:29

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Altuğ Erbil, İstanbul'da toprağa verildi.

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanlarından Altuğ Erbil, İstanbul'da toprağa verildi.

Altuğ Erbil için Şakirin Camii'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erbil'in aile bireyleri, yakınları ve sevenleri, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Holding çalışanları katıldı.

Kılınan namazın ardından Erbil'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Erbil, Eczacıbaşı Holding'de Fabrikalar Direktörü olarak görev yapıyordu.

İtalya'da yaşanan helikopter kazası

İtalya'nın Lucca şehrinden Treviso'ya gitmek amacıyla 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ile 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Son dakika haber | İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil toprağa verildi Son dakika haber | İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil toprağa verildi
Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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