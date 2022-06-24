Altuğ Erbil için Şakirin Camii 'nde Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Erbil'in aile bireyleri, yakınları ve sevenleri, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Holding çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'daki kazada hayatını kaybeden Eczacıbaşı Holding çalışanı Altuğ Erbil İstanbul'da defnedildi - Son Dakika

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