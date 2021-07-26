Son dakika haber... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Tunus'taki darbeyi görüştü - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesinde Tunus'taki darbeyi ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Di Maio'nun, Borrell ile Tunus'taki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Görüşme, İtalya ve Avrupa Birliği'nin, ülkedeki son endişe verici gelişmelere azami dikkat gösterdiğini ortaya koydu ve siyasi ve ekonomik istikrar lehine ortak taahhüt yeniden teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Tunus'ta dün hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.