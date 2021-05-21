Son dakika haber... İtalya, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

İtalya, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya, İsrail ve Gazze arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Şimdi taraflar bunu sağlamlaştırmayı taahhüt etmelidir. Diyaloğa ve barış müzakerelerine dönüş, şiddet döngüsünü kırmanın tek yoludur. Bölgeye kalıcı barış ve güvenlik getirmeye yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı bildirilmişti.