Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı

16.01.2021 01:21
Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında oynanan başkent derbisinde Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0 yendi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada zirve mücadelesi veren Roma, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Lazio'ya konuk oldu.

Karşılaşmaya Lazio, etkili başladı ve 14. dakikada golcüsü Ciro Immobile ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, 23. dakikada Luis Alberto'nun golüyle maçta farkı 2'ye çıkardı.

İlk yarı Lazio'nun üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında mavi-beyazlıların İspanyol futbolcusu Luis Alberto bir kez daha fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi.

Lazio'ya sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Kosovalı forvet Vedat Muriç de 83. dakikada Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, ezeli rakibi Roma'yı 3-0'lık net skorla mağlup etti ve ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 31'e yükselten Lazio, puan tablosunda 7. basamakta yer aldı.

Ligde bu sezonki 4. yenilgisini ezeli rakibi karşısında yaşayan Roma ise haftayı puansız kapatırken, 34 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG itirafı: PKK'nın alt koludur Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi
2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü 2020 yılında 27 siyasi parti kuruldu, CHP ve MHP'nin üye sayısı düştü         
00:54
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı         
22:57
Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde         
22:28
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu         
21:57
Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı         
21:24
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 01:46:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | İtalya Serie A'da başkent derbisini Lazio kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei