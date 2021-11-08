Edirne'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika

Edirne'de kedi kurtarma operasyonu

EDİRNE - Edirne'de çatı arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Fatih Mahallesine bağlı Şehit Cengiz Karaca Sokakta yaşandı. Bir evin çatı katından kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ve sesin geldiği yeri tespit eden ekipler, çatı arasında sıkışan kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Ekipleri, itfaiye merdiveni ile çatıya çıkıp kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Daha sonra kedi, çatının yanında bulunan ağaca atlayarak ekiplerin işini zorlaştırdı. Ağacın dalına tutunan kediyi bu kez ekipler, ağaca tırmanarak kurtardı. Ekipler, kediyi sahiplenmek isteyen Üniversite öğrencisine teslim etti.

Kedinin yaklaşık 3 gün boyunca çatıda mahsur kaldığını ve geçici olarak sahiplendiğini belirten Ayşe Ersoy, "3-4 gündür çatıda mahsur kaldığı için acı acı ağlıyordu. Bende dışarı çıkıp baktım ama bulamadım. Çatıda olduğunu da fark etmemiştim. Bugün ilk defa fark ettim. Bizde itfaiye ekiplerini çağırdık ve yaklaşık bir buçuk, iki saattir kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi çok şükür kurtardık kediyi ve güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak" dedi.

Vatandaşlardan Yücel alkan, "20-30 kişi bu kedinin kurtarılması için buradaydı. Şimdi herkes evine çekildi. Komşularımız daha önce itfaiye ekiplerini aramıştı, en sonunda geldiler. Kedinin kurtarılması için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi burada komşularımızdan olan bir kız kardeşimiz sahiplendi" ifadelerini kullandı.