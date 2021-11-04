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Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

04.11.2021 08:47
Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

Son dakika haberi: Erzincan'da araçların geçiş güzergahında ezilme tehlikesi olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erzincan'da araçların geçiş güzergahında ezilme tehlikesi olan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Erzincan'da vatandaşlar şehirler arası otobüs terminali ile Terzibaba kavşağı arasında bulunan istikamet üzerinde bir kaplumbağa olduğunu fark etmesi üzerine durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay gerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri yolda bulunan ve Mahmuzlu Akdeniz cinsi kaplumbağayı ezilmekten kurtararak araç içerisine alıp Ekşisu mevkiinde bulunan sazlık arazi içerisinde doğal yaşam ortamına bıraktı. Çevrede ki duyarlı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN

Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı
Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı
Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı

Şehirler Arası Otobüs, Erzincan, Tragger, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | İtfaiye ekipleri asfaltta dolaşan kaplumbağayı kurtardı - Son Dakika
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