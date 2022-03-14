Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar - Son Dakika
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Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

14.03.2022 09:00

Edinilen son dakika haberine göre İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılarBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzun kırılmasıyla sulama göletine düşerek mahsur kalan köpek, donmak üzereyken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzun kırılmasıyla sulama göletine düşerek mahsur kalan köpek, donmak üzereyken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sevimli bir köpek üzeri buz tutan sulama göletin üzerinde gezmeye başladı. Sahibine ulaşılamayan köpek, bir anda buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşerek mahsur kaldı. Göletin yanından geçen mahalle sakinleri, 10 metre derinliğindeki gölete düşen köpeği gördüler. Vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, harekete geçerek gölete zorlu kış şartlarına rağmen ulaştılar.

Gölete halatlar yardımıyla inen ekipler, donmak üzere olan köpeği dikkatlice kurtardılar. Kurtarılan köpek, tedavinin ardından doğaya salındı. Ekiplerin, köpeği kurtarma anı amatör kameraya yansıdı.

Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar
Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar

YORUMLAR
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İtfaiye ekipleri buz tutan gölete düşen köpeği donmak üzereyken kurtardılar - Son Dakika
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